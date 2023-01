Stephen King aprova Mistério no Mar, nova série do Prime Video

Depois de elogiar Caleidoscópio, da Netflix, Stephen King deu seu selo de aprovação para mais uma série: Mistério no Mar (The Rig), do Amazon Prime Video.

No Twitter, o famoso autor de histórias de terror respondeu a um seguidor que comparou a série com o livro The Deluge e acabou elogiando a atração:

“Eu gostei muito”, escreveu Stephen King.

Confira o tuíte:

I liked it very much. https://t.co/ZqhnBP4wV0 — Stephen King (@StephenKing) January 16, 2023

Sobre a série

Mistério no Mar dividiu o público e recebeu críticas medianas. A trama gira em torno de um grupo de trabalhadores em uma remota plataforma de petróleo escocesa que deve retornar ao continente quando uma misteriosa névoa os envolve e os impedem de se comunicar com o mundo exterior. O perigo só aumenta quando uma força sobrenatural assume o controle e coloca os trabalhadores à beira da insanidade.

A série de suspense e ficção científica do Prime Video foi criada por David Macpherson e vem sendo comparada com atrações como The Terror e 1899, da Netflix.

A primeira temporada de Mistério no Mar conta com 6 episódios.

