Stephen King reage à série prelúdio de It: A Coisa no HBO Max

Uma série prelúdio de It: A Coisa está em desenvolvimento no HBO Max. Intitulada Welcome to Derry (Bem-Vindos a Derry, em tradução livre), ela mostrará as diversas interferências de Pennywise na cidade. Stephen King reagiu à notícia sobre o programa.

A obra conta uma história original, embora ainda baseada no livro It: A Coisa, de King. Ele revelou não estar envolvido na produção e que, tampouco, pretende trabalhar com a obra tão cedo.

“Bem, eu não tenho um relacionamento com Pennywise agora”, disse King ao Bloody Disgusting. “Porque eu não tenho intenção de voltar para a It: A Coisa… está nas mãos das pessoas que estão fazendo isso… Andy e Barbara Muschietti vão fazer Welcome to Derry, eles estão falando sobre isso de qualquer maneira. E eles têm meio que um acordo de aperto de mão, eu acho, com o HBO Max”.

“É uma possibilidade interessante. Eles falaram sobre um prelúdio. O que me pareceu uma boa ideia. Eu adoraria ver o que Pennywise era até 27 anos antes dos anos 50. Ou, eu acho que seria nos anos 80, porque eles atualizaram a história. Então seria, você sabe, antes da Segunda Guerra Mundial ou algo assim. Será interessante ver o que vai acontecer com isso”.

Ainda não há data de estreia para o prelúdio de It: A Coisa.

