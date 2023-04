Steven Spielberg ama Mo, da Netflix, e até mandou carta para criador da série

A Netflix já renovou a série Mo, estrelada por Mo Amer, para uma segunda e última temporada e a série tem um grande fã em ninguém menos que Steven Spielberg.

Em uma conversa com a Entertainment Weekly, Mo Amer, que criou e estrela a série, refletiu sobre suas interações passadas com Spielberg.

“Ser homenageado pelo American Film Institute foi tipo, uau. Estar sentado com James Cameron e Spielberg, isso foi uma loucura para mim”, disse Mo Amer.

“Estávamos sentados lá recebendo uma carta de Spielberg sobre o quanto ele gostou do show”, continuou. “Isso só traz lágrimas aos seus olhos. Isso faz tudo valer a pena. Toda essa dor e toda essa luta para tirar a série do papel” e, claro, para obter uma indicação Peabody é enorme. Estou muito, muito animado com isso e honrado, é claro, e apenas tiro o chapéu para toda a equipe de produção. Os esforços de todos foram a razão pela qual acabamos recebendo essa nomeação”.

“Entre três idiomas, duas culturas e o pedido de asilo que não sai, Mo, imigrante palestino no Texas, faz de tudo para conseguir sustentar a sua família”, revela a sinopse.

Além de Mo Amer, o elenco da série conta com os astros Teresa Ruiz, Omar Elba, Farah Bsieso, Tobe Nwigwe, entre outros.

O seriado foi criado por Mo Amer e Ramy Youssef, conhecido pela série Ramy.

Mo está disponível na Netflix.

