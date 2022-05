Strange New Worlds resolve mistério de 56 anos de Star Trek

Depois de 56 anos, Star Trek: Strange New Worlds, que traz diversos personagens clássicos de volta, resolveu o mistério da Número 1, que originalmente era a primeira oficial da USS Enterprise.

Número 1 foi criada por Gene Roddenberry, criador da franquia, e fazia parte do piloto original de Jornada nas Estrelas, intitulado The Cage. Ela era vivida por Majel Barrett, mas foi cortada do segundo piloto da série original, à requisito da NBC, conforme o ScreenRant.

Eventualmente, cenas de The Cage foram incorporadas na série original de Star Trek, no episódio The Menagerie, enquanto parte da personalidade da personagem passou para Spock.

Em Star Trek: Strange New Worlds, ela foi reimaginada e a série revela que ela é uma Illyriana, uma espécie nova considerada exilada pela Federação, visto que geneticamente se modificaram para melhorar os próprios corpos.

Una Chin-Riley, como a Número 1 também é conhecida, possui grande força física e mantém sua origem como segredo, até o terceiro episódio da nova série. Com isso, ela quase renuncia ao cargo, mas Christopher Pike insiste que ela permaneça.

Star Trek: Strange New Worlds é exibida pelo Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.