Stranger Things 4 ajuda Metallica após fazer o mesmo por Kate Bush

Stranger Things quebrou inúmeros recordes da plataforma de streaming, além de trazer um grande público para ver a série, muitos fãs não se limitaram aos episódios, mas se tornaram ouvintes assíduos das canções do programa.

No episódio final do volume dois da quarta temporada, a canção Master of Puppets da banda Metallica foi uma das trilhas mais marcantes do episódio. Em uma cena épica protagonizada por Eddie Munson (Joseph Quinn).

Um grande impulso nas plataformas de streaming houve após a cena icônica, em um salto de 65%, a música foi transmitida mais de sete milhões de vezes de acordo com os dados reportados via ComicBook.

Parece que o programa da Netflix é um bilhete de ida para as mais ouvidas dos streamings, depois de Master of Puppets, vale ressaltar o sucesso de Running Up That Hill da Kate Bush, três décadas depois do lançamento retornando para as mais ouvidas.

Sucesso da Netflix esta com quinta temporada produção

O Futuro de Stranger Things

Os criadores da série estão desenvolvendo produções derivadas de Stranger Things.

A nova série derivada será inspirada em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos que criaram o show, a plataforma de streaming também anunciou uma peça teatral ambientada no mesmo universo.

Além disso, também se tornou a série em língua inglesa mais assistida do streaming. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

