Stranger Things 4: Astro acha que [SPOILER] ainda está vivo

Stranger Things teve mortes surpreendentes na sua quarta temporada, a série de sucesso levou ao fim a jornada de certos personagens, mas um especial não deixou seu intérprete satisfeito.

Dr. Martin Brenner, personagem de Matthew Modine, chegou ao final de sua jornada, entretanto durante uma conversa com o Vulture, o ator destacou sua teoria: “Não, eu não diria [que ele está morto] porque não gostaria que ele estivesse morto”.

Modine também destaca as perguntas que circundam o personagem, essas questões não obtiveram respostas com a morte do personagem: “Três coisas são curiosas para mim: como ele sobreviveu ao Demogorgon? Como ele sobreviveu ao Um? E quando Eleven tenta usar seu poder contra o Dr. não achou que ia ser tão fácil, achou? Ela não conseguiu fazê-lo funcionar nele. Há algo mais em Brenner do que aparenta?” (via ComicBook).

Além da necessidade dessas respostas, o ator deseja se manter no elenco da prestigiado da série pela oportunidade artística “Não quero acreditar que acabou, porque amo os Duffers. Não quero acreditar que acabou, porque mal posso esperar para trabalhar com Millie novamente”, disse Modine.

Stranger Things trouxe Dr. Martin Brenner como responsável de trazer os poderes de Eleven na quarta temporada, teria sido o única função do personagem na temporada? Além de explicar o passado de Vecna, apenas a próxima temporada pode obter essas respostas.

O ator não foi o primeiro a trazer esclarecimentos sobre a série, em recente declaração astro do show trouxe informações sobre popular personagem do programa.

Dr. Martin Brenner em Stranger Things

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

