Stranger Things 4: Astro explica como fez as necessidades com traje do Vecna

A quarta temporada de Stranger Things apresentou o grande vilão da série, Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower. Ele foi responsável por diversos momentos aterrorizantes e, além disso, contou com um visual fascinante confeccionado por efeitos práticos.

O traje para obter o alto nível de qualidade exigia um trabalho exaustivo para aplicação. Dado o número de horas que ele teve que passar no traje para filmar suas cenas, suas pausas ao banheiro foram uma comicidade a parte.

Continua depois da publicidade

O ator recentemente comentou sobre a existência de uma “aba para urinar” embutida no traje de Vecna ​​para tornar o processo um pouco mais fácil, embora não sem seus obstáculos.

“A metade de baixo do traje, meio que da cintura para baixo, são como um par de calças que eu tenho que vestir. Todo o resto é colado, mas a metade de baixo são calças, e eu tenho uma aba que tipo, essa maldita aba que vai do peito, tipo, debaixo da minha bunda”, revelou o ator durante a entrevista ao SiriusXM.

“E é como, pobre Duncan Jarman, que também vestia o traje em mim todos os dias. Ele teria que estar lá embaixo. E se eu precisasse fazer xixi e eu tivesse que usar isso… eu tenho essa mão grande. Também, como esses dedos enormes. Então, do outro lado, eu tenho as unhas coladas Então eu não posso tocar em nada sem que tudo se desfaça”.

Nas declarações, Jamie não se limitou na descrição do nível de detalhes do processo: “Então, se eu precisar usar o banheiro, eu fico tipo, ‘Duncan, você pode me desfazer?’ E então há esse pequeno zíper, é como umas calças sem virilha.”

Stranger Things e seu futuro na plataforma

Os criadores da série estão desenvolvendo produções derivadas de Stranger Things.

A nova série derivada será inspirada em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos que criaram o show, a plataforma de streaming também anunciou uma peça teatral ambientada no mesmo universo.

Além disso, também se tornou a série em língua inglesa mais assistida do streaming. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

Sobre o autor Redação