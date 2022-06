Stranger Things 4: Atriz da Max revela bastidores desafiantes

Sadie Sink dá vida à Max de Stranger Things e, como vimos na quarta temporada, a personagem ganhou grande destaque nos novos episódios da série da Netflix, e tudo isso foi um grande desafio para a atriz.

Em entrevista recente ao The Hollywood Reporter, Sink abriu o jogo sobre suas novas responsabilidades no programa. Perguntada sobre como se preparou para as cenas intensas de Max nesta temporada, ela respondeu:

“Não há realmente nenhuma maneira real de se preparar. Quando estou no set, geralmente é quando tudo se instala e a intuição meio que entra em ação. Mas, para este ano, achei que era importante realmente entender os pensamentos mais íntimos de Max – porque ela definitivamente não é um livro aberto. Então é difícil para seus amigos, sua família e os membros da plateia realmente saberem o que está acontecendo lá em cima.”

“Achei importante que, no meu próprio tempo, eu fizesse alguns devaneios, diários, qualquer coisa; apenas algum pensamento interno e reflexão sobre tudo o que ela passou, e tudo que está acontecendo lá em cima para trazer algumas cores para a mesa. Nem todo mundo precisa saber o que [está passando pela cabeça dela], mas fiz isso para minha própria sensação de segurança e para sentir que estou em contato com o personagem o máximo que posso.”

Bastidores desafiantes para Sadie Sink

Sadie também comentou sobre a cena com Dacre Montgomery, que interpreta seu falecido irmão Billy. Os astros não puderam filmar a cena juntos, já que Montgomery não podia sair da Austrália em meio à pandemia de coronavírus, e a atriz falou sobre o desafio de atuar com ele, mas sem ele:

“Essa foi definitivamente a [cena] mais desafiadora que eu já tive que fazer em Stranger Things, porque muito do relacionamento de Max e Billy vem da química na tela que eu e Dacre temos. Estar acostumada a trabalhar com ele e ler com ele por duas temporadas, e depois ter que fazer uma cena realmente importante com ele, mas não tê-lo lá, foi definitivamente muito complicado.”

“Definitivamente, fiquei um pouco frustrada quando estava no set, mas acho que canalizei isso para a cena o máximo que pude e acabei obtendo, acho, um resultado muito bom – e, obviamente, a equipe de efeitos visuais realmente interveio e fez com que parecesse o mais realista possível”, explicou a atriz.

Ela também disse que essa temporada teve a maior carga emocional para sua personagem até então, mas que foi terapêutico para ela, como atriz, poder se desafiar dessa forma:

“Eu realmente desvendei algo e meio que descobri as diferentes maneiras e o que eu preciso para chegar a esse estado emocional e a esse nível de vulnerabilidade. Então eu meio que tirei de tudo que aprendi naquele set e apliquei em Max, como um personagem totalmente diferente, mas para ela e suas circunstâncias.”

Stranger Things 4 terá mais dois episódios em 01 de julho. Veja o que esperar do season finale!

