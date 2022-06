Stranger Things 4: Atriz explica por que Vecna perseguiu Max

Vecna é possivelmente o vilão mais assustador de todas as temporadas de Stranger Things, mas por que perseguir adolescentes? Após matar a novata Chrissy, o novo “monstro” foi atrás de Max, e a atriz Sadie Sink revela sua teoria sobre o motivo da personagem ter entrado para a lista de vítimas do Vecna.

“Você meio que aprende na temporada que ele tem como alvo pessoas que estão em um lugar realmente [ruim], e Max é obviamente uma dessas pessoas. Com tudo o que aconteceu com Billy, ela era então o alvo perfeito. Mas acho que ela era um pouco mais forte do que as outras, com a ajuda de seus amigos e tudo mais, então ela tinha uma vantagem.”, explica a atriz.

E de fato Max estava em vantagem na série por contar com a ajuda de seus amigos, que conseguiram trazê-la de volta antes que a personagem tivesse o mesmo destino que Chrissy.

Em entrevista passada, os irmãos Duffer e o produtor/diretor Shawn Levy revelaram que escolheram Max como vítima porque queriam mostrar o talento de Sink nesta temporada, mas o roteiro acabou coincidindo perfeitamente para que a estrela mostrasse o melhor de suas atuações.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

