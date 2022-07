Stranger Things 4: Cena icônica quase não aconteceu

Stranger Things teve uma quarta temporada de repleta de momentos emociantes, desde a cena icônica de Max fugindo de Vecna ao som de Running Up That Hill, ou Eddie Munson tocando Master of Puppets no mundo invertido, mas uma dessas cenas não estava nos planos originais da série.

A sequência de Metallica no episódio final é eltrizante, apesar do impacto que a cena teve, os criadores da série Matt e Ross Duffer revelaram recentemente em entrevista, a inclusão tardia dela.

Continua depois da publicidade

“O que chamamos de ‘recompensa planejada’ em termos de, digamos, chegarmos ao final e não tínhamos a ideia desde o início de que Eddie tocaria Metallica no telhado de seu trailer” disse Matt Duffer ao Netflix Geek

“Esse foi um dos nossos escritores, Curtis [Gwinn], jogou fora essa ideia, porque estávamos tentando descobrir, ‘Como eles vão distrair os demônios morcegos?’ E Curtis disse, ‘Bem, e se ele tocar Metallica? E se ele estiver fazendo isso em cima de seu trailer? E então eles instalaram todos esses alto-falantes?’ Nós nos apaixonamos por essa ideia, nós pensamos, ‘Nós temos que fazer isso, mas nós realmente não o colocamos como um guitarrista” (via ComicBook).

Com a cena idealizada, houve tempo para incluir elementos na história para justificar a sequência “Pudemos então voltar, porque nada disso havia sido filmado ainda, e colocar camadas na guitarra, camada em sua banda.” relatou o criador.

Eddie em Stranger Things 4

A quarta temporada de Stranger Things teve uma boa recepção com os fãs. Agora, o público está ansioso pela quinta temporada.

Além da boa recepção, o programa também contribuiu para o sucesso das canções de Kate Bush e Metallica, ao serem utilizaras na série alcançaram o topo das paradas dos streaming de música.

Vale lembrar que a quinta temporada será a última da série da Netflix. Portanto, é melhor se preparar para se despedir dos personagens.

Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação