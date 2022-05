Stranger Things 4: Criadores explicam grande mudança da temporada

Os novos episódios de Stranger Things já estão aqui e, quem for conferir a quarta temporada na Netflix, vai sentir uma grande diferença em relação a terceira temporada.

Stranger Things sempre foi uma série com toques de terror, mas seu lado sombrio ganhou ainda mais ênfase nesta sua nova fase e os irmãos Duffer, em entrevista à Variety, explicam como ela se distancia da terceira em seu tom.

Continua depois da publicidade

“Queríamos que a terceira temporada fosse um grande e colorido blockbuster de verão, com comédia, ação, um espetáculo – e uma dose saudável de sangue. Grandes referências para nós naquele ano foram Indiana Jones e o Templo da Perdição, Tudo por uma Esmeralda e Jurassic Park. Mas nesta temporada, como em todas as novas temporadas, queríamos fazer algo muito diferente. Nossas crianças não são mais crianças, então queríamos colocá-los no meio de um filme de terror – um que tivesse um tom mais psicológico. Conversamos muito sobre A Hora do Pesadelo, Hellraiser e a minissérie de It, que nos traumatizou completamente quando foi lançada.”

Então, em vez de filmes de ação, a quarta temporada de Stranger Things buscou referência em clássicos do terror, o que combinou com seu enredo que está longe de mostrar dias felizes dos personagens.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.