Stranger Things 4 é inspirada em clássico do terror

A quarta temporada de Stranger Things é diretamente inspirada em A Hora do Pesadelo, um grande clássico do terror.

Em uma entrevista com o Comic Book Resources, a estrela Natalia Dyer reforçou a proposta de ter uma abordagem parecida com A Hora do Pesadelo.

“Acho que os Irmãos Duffer são bem abertos sobre as suas referências e as suas ideias. Eles adoram o gênero do terror e todas as histórias nas quais eles se baseiam.”

“Então, acho que eles foram bem diretos sobre a inspiração dessa temporada nesse filme em particular”, disse a atriz de Stranger Things.

Curiosamente, a quarta temporada de Stranger Things contará com um grande astro de A Hora do Pesadelo: Robert Englund, mundialmente conhecido por seu papel como Freddy Krueger.

Ele interpretará um novo personagem chamado Victor Creel, cujo passado misterioso pode ter grande importância na quarta temporada de Stranger Things.

A quarta temporada de Stranger Things será lançada na Netflix em 27 de maio.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.