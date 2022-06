Stranger Things 4: Eleven retorna na primeira foto da Parte 2

A revista Empire divulgou a primeira imagem da Parte 2 da quarta temporada de Stranger Things.

Na imagem, Millie Bobby Brown aparece de volta como Eleven, a personagem que ela interpreta desde a primeira temporada de Stranger Things.

Confira abaixo a primeira imagem da Parte 2 da quarta temporada de Stranger Things.

A Parte 1 da quarta temporada teve uma boa recepção com os fãs, com a maior parte do público aprovando a abordagem voltada para o terror.

Stranger Things está disponível pela Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.