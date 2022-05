Stranger Things 4 falha com um de seus melhores personagens

Sucesso na Netflix, a 4ª temporada de Stranger Things traz desenvolvimentos chocantes para a história de Eleven e seus amigos. Para muitos espectadores, ela é a melhor até agora. Embora tenham conquistado o público da plataforma, os novos episódios falham em aproveitar uma de suas melhores personagens.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix.

O quarto ano de Stranger Things foi dividido em duas partes. A 1ª delas já está disponível na Netflix. A 2ª, por sua vez, só estreia na plataforma no início de julho.

Mas afinal: qual a personagem de Stranger Things que a 4ª temporada da série falha em utilizar todo o potencial? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber.

Por que a 4ª temporada de Stranger Things falha com Erica?

Interpretada por Priah Ferguson, Erica é uma das personagens mais divertidas de Stranger Things.

A irmã de Lucas passou a fazer parte do elenco principal de Stranger Things na 3ª temporada. Sem ela, a turma nunca conseguiria se infiltrar no laboratório dos russos.

Na 4ª temporada, Dungeons & Dragons é um tema importante. Erica passa a jogar RPG com os amigos dos irmãos no Clube do Inferno. A personagem assume a alcunha de Lady Applejack, uma “meia-elfa do Nível 14”.

Mas após sua bombástica introdução, Erica meio que desaparece. Pelo menos, é isso que informa uma matéria do site Digital Spy.

“Relegada ao pano de fundo de Hawkins, Erica só aparece para dizer falas divertidas e apontar a hipocrisia da cidade”, afirma a análise do site.

O fato da 4ª temporada de Stranger Things não incluir Erica em suas tramas mais importantes, de acordo com o site, é “um passo para trás”.

“Afinal de contas, Erica conquistou fãs durante a trama da 3ª temporada. Ela não é apenas uma integrante hilária do grupo de amigos, mas também uma figura valiosa. Muito mais que alguns personagens que estão em Stranger Things desde o início”, informa a matéria.

A estratégia da Netflix pode ser explicada por uma justificativa muito simples. Como a série começa a preparar o terreno para a reta final, faz sentido os novos episódios focarem em personagens como Eleven e Hopper.

Mesmo assim, devido ao enorme sucesso de Erica na 3ª temporada, a Netflix poderia tê-la aproveitado melhor no quarto ano.

Felizmente, a personagem retorna no sétimo episódio para ajudar Dustin e Lucas a resgatar Steve, Robin, Eddie e Nancy do Mundo Invertido.

Agora, espera-se que os próximos episódios de Stranger Things aproveitem todo o potencial de Erica – afinal de contas, é isso que os fãs querem ver.

Os próximos episódios de Stranger Things estreiam apenas em 1 de julho.

