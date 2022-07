Stranger Things 4 faz clipe de cantora bater recorde

A quarta temporada de Stranger Things continua fazendo sucesso, e faz clipe de famosa cantora bater recorde de visualizações.

A música “Running Up That Hill”, de Kate Bush, lançada em 1985, ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube (via ComicBook).

Após a música aparecer no quarto capítulo, ela disparou nas paradas musicais. A música acabou se tornou o primeiro hit da cantora a estar no top 10 nos Estados Unidos.

Foi graças à Kate Bush que Max acabou escapando do controle de Vecna, e conseguiu ser salva do Mundo Invertido por seus amigos.

Não apenas Bush tem quebrado recordes e tendo grande sucesso, mas, também, a banda Metallica, com a música “Master of Puppets”.

Personagens de Stranger Things

Stranger Things 4 bate novo recorde na Netflix

A quarta temporada de Stranger Things continua batendo recordes na Netflix, e não é nenhuma surpresa. Segundo o The Hollywood Reporter, do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

