Stranger Things 4 faz música dos anos 80 voltar a ter sucesso

A música “Running Up That Hill (A Deal With God)”, de Kate Bush, voltou a ter grande sucesso em plataformas de streaming por causa da quarta temporada de Stranger Things.

A música, que é de 1985, surge em um dos episódios da quarta temporada de Stranger Things. No momento, está bombando no iTunes e em outras plataformas de streaming de músicas.

“Running Up That Hill (A Deal With God)” fez sucesso na época do lançamento do álbum de Kate Bush, mas perdeu destaque devido a outras músicas icônicas daquele tempo.

Agora, a quarta temporada de Stranger Things apresentou a música para um novo público, que parece estar curtindo bastante.

É mais um exemplo de como Stranger Things se tornou especialista em fazer com que coisas dos anos 80 voltem a ter sucesso.

Stranger Things está disponível pela Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.