Stranger Things 4: foto revela novo personagem; confira

Na contagem regressiva para a estreia da quarta temporada de Stranger Things na Netflix, o site EW revelou uma foto inédita que mostra um dos novos personagens da série da Netflix.

A imagem revela o visual de Eddie Munson, o líder do Hellfire Club, clube de D&D da escola de Stranger Things. Ele é interpretado por Joe Quinn, que deu vida a um soldado Stark, Koner, na sétima temporada de Game of Thrones.

Confira a imagem inédita logo abaixo:

A imagem vem acompanha de uma descrição do personagem inédito: “Joe Quinn se junta à quarta temporada de Stranger Things da Netflix como Eddie Munson, um metaleiro total e líder do Hellfire Club, a equipe obstinada de Dungeons & Dragons de Hawkins High, que inclui Mike (Finn Wolfhard) e Dustin (Gaten Matarazzo).”

Em entrevista à EW, o ator também comenta sobre o que os fãs podem esperar da nova temporada: “A grande ameaça nesta temporada é um verdadeiro olhar para os grandes vilões do terror do passado. Acho que as pessoas vão realmente responder a isso.”

A 4ª temporada de Stranger Things estreia dia 27 de maio na Netflix.