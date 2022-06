Stranger Things 4: Fotos mostram detalhe surpreendente sobre Hopper; veja

Por meio do Instagram, David Harbour revelou um detalhe surpreendente sobre a sua participação como Jim Hopper na quarta temporada de Stranger Things: em algumas cenas, ele na verdade estava usando próteses e maquiagem no rosto.

Fotos mostram esse processo pelo qual o ator passou. Mas, qual teria sido o motivo? Acontece que David Harbour emagreceu bastante para interpretar Hopper na quarta temporada de Stranger Things.

Quando os roteiristas determinaram que Hopper apareceria em cenas de flashback na quarta temporada de Stranger Things, era claro que o personagem não poderia ter a mesma aparência nas duas épocas.

Portanto, a equipe usou próteses e maquiagem em David Harbour para que o seu rosto ficasse mais “cheinho”.

O resultado ficou bastante convincente. Confira abaixo a postagem de David Harbour no Instagram.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

