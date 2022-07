Stranger Things 4: Livro que Lucas lê para Max significa mais do que você pensa

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things foi concluída na Netflix e traz alguns desdobramentos bem tensos para a história. Em determinado ponto, vemos Lucas lendo um livro para Max, que representa mais do que os fãs imaginam.

No fim da quarta temporada de Stranger Things, Max Mayfield se torna vítima de Vecna antes de seus amigos lutarem contra ele.

Continua depois da publicidade

Eleven a traz de volta à vida, mas Max fica nas mãos de Vecna ​​tempo suficiente para sofrer alguns ossos quebrados e alguma privação significativa de oxigênio. Ela acaba entrando em coma.

Lucas Sinclair está literalmente ao lado dela, enquanto ela luta contra Vecna, até mesmo lutando contra o capitão do time de basquete da Hawkins High School, Jason Carver para proteger os dois.

Dois dias depois, Lucas está ao lado de Max novamente enquanto ela está inconsciente e lutando por sua vida no hospital. No entanto, só ouvimos uma curta passagem do romance que ele está lendo para ela.

Lucas está lendo para Max O Talismã, uma colaboração de 1984 entre os lendários escritores de terror Stephen King e Peter Straub.

O Talismã e a conexão com Stranger Things

O Talismã é a história de um menino de 12 anos chamado Jack Sawyer, que sai de New Hampshire em busca do objeto místico que ele espera poder salvar sua mãe, que sofre de câncer.

Jack viaja para a Califórnia, alternando entre os Estados Unidos reais e uma realidade paralela chamada Territórios, onde pessoas e lugares são imagens espelhadas escuras e distorcidas de suas contrapartes do mundo real, similar ao Mundo Invertido.

Além da temática do livro, os criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, trabalham na adaptação de O Talismã para a Netflix, como produtores executivos, ao lado de Steven Spielberg.

Ross Duffer compartilhou com a Variety que ele acha que Spielberg, que possui os direitos desde antes de ser publicado, é o ajuste perfeito para o épico de King e Straub. “Ele adora a alegria de contar histórias”, disse Ross. “E especificamente com essa história de O Talismã, novamente, há muitas coisas sobrenaturais”.

Stranger Things tem quatro temporadas disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Redação