Stranger Things 4: Ninguém está a salvo em trailer épico da parte 2

A segunda parte da quarta temporada de Stranger Things teve o trailer divulgado pela Netflix, mostrando um pouco do épico desfecho desse ano da série.

A prévia mostra que todos estão se preparando para a luta contra Vecna e o Mundo Invertido, enquanto Eleven está determinada a salvar seus amigos.

O trailer traz um paralelo peculiar com Star Wars: O Império Contra-Ataca, com Eleven não estando pronta, mas ainda assim disposta a ir contra Vecna para salvar os amigos. Isso pode indicar um destino trágico para os personagens.

Inclusive, Robin diz a Steve que acha que eles podem não se safar dessa. Alguém do elenco principal pode acabar morrendo de fato.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

