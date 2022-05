Stranger Things 4: Por que fãs estão preocupados com personagem na Parte 2

Eddie Munson (Joseph Quinn) é um dos novos personagens de Stranger Things e já conquistou os fãs da série com sua aparição na Temporada 4 – Volume 1, que chegou à Netflix no dia 27 de maio.

Obcecado por Dungeons & Dragons, o metaleiro de aparência rude e grande coração se transformou rapidamente em um dos personagens centrais de Stranger Things após se ver no Mundo Invertido para ajudar seu amigo, Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), e consequentemente também se aproximar de Steve Harrington (Joe Keery) na luta contra o Vecna, que ameaça a vida de todos em Hawkins.

Continua depois da publicidade

Apesar de Eddie ser recém-chegado à série, os fãs estão bastante preocupados com o futuro dele e, em um fórum de Stranger Things no Reddit, está sendo comentado que Eddie pode não chegar ao final da série com vida, e a principal aposta é de que ele vai morrer como sacrifício para salvar seus companheiros.

“Realmente gosto de seu personagem e é lamentável que eles vão sacrificá-lo, ou devo dizer que ele vai se sacrificar”, disse o usuário Love-Pineapple-Pizza. “Eddie fala sobre fugir e fica assustado várias vezes durante o Vol 1. Sua despedida será superar seu medo e enfrentá-lo.”

O usuário Impossible_Fly4510 compartilha sua teoria de Eddie entrou para Stranger Things porque “eles precisavam trazer um personagem adorável para morrer nesta temporada para que a gangue principal pudesse sobreviver até a temporada final, quando poderia ser que ninguém estivesse seguro”.

No entanto, é inegável que ele será um personagem-chave nos próximos episódios: uma das maiores fraquezas de Vecna ​​é a música e, como Eddie é um guitarrista, seu conhecimento musical poderá ser essencial para derrotar o monstro.

Stranger Things 4 – Volume 2 chega dia 1º de julho ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.