Stranger Things 4 quebra impressionante recorde na Netflix

Stranger Things continua elevando o nível na Netflix!

O primeiro volume de sua quarta temporada conquistou mais 159,24 milhões de horas visualizadas em sua segunda semana de lançamento, totalizando 781,04 milhões de horas em 17 dias.

Continua depois da publicidade

Como já era esperado, a série de ficção científica se tornou o programa em inglês mais popular na lista de todos os tempos da Netflix.

A plataforma de streaming mede a audiência durante os primeiros 28 dias de lançamento de uma temporada e mesmo com alguns dias restantes, a nova temporada de Stranger Things já superou a segunda temporada de Bridgerton (656 milhões), tal como a primeira (625 milhões), que agora estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Já no ranking geral, contando produções em outros idiomas, Stranger Things segue atrás do fenômeno coreano Round 6, que cativou 1,65 bilhão de horas assistidas nos primeiros 28 dias em exibição na Netflix.

A informação é do Deadline.

https://www.youtube.com/watch?v=PcnwsFPNV1I

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.