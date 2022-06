Stranger Things 4: Revelado como cenas perturbadoras foram feitas

A quarta temporada de Stranger Things conta com algumas cenas bem pesadas e perturbadoras. Angelo Palazzo, chefe de edição sonora da série, revelou como tais sequências foram realizadas.

Palazzo conversou com o CinemaBlend sobre a quarta temporada, compartilhando as fontes inesperadas dos sons dos morcegos do Mundo Invertido e para os ossos das vítimas de Vecna sendo quebrados.

Continua depois da publicidade

“Com os ossos, passamos por algumas iterações”, disse o editor. “Eu sempre tento começar com sons orgânicos do mundo real que são familiares para nós, mas eu os faço de uma maneira e apresento em um contexto que é completamente estranho. Então eu fiz uma gravação inteira de gravações de repolho fibroso onde eu torcia vegetais. Também eu os envolveria em um pano úmido, de modo que soasse como sua pele e os ossos quebrando sob sua pele. Então eu fiz uma série inteira de aipo, pimentão, repolho. O repolho foi um dos melhores, porque soa como tendões”.

Não era tudo repolho, no entanto, e os sons de estalo vinham de diferentes vegetais. Angelo Palazzo continuou a explicar as fontes de áudio para as mortes de Vecna, e até admitiu que o resultado final foi “perturbador”.

“Mas, para as fraturas ósseas, foram muitas cenouras e aipos. Acabei de construir uma enorme biblioteca. Então foi realmente um processo de apenas cortar bem e processá-lo, então é muito agressivo e perturbador, porque quando eu vi aquela cena pela primeira vez… eu fiquei perturbado”.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.