Stranger Things 4 tem hilária conexão com Scooby-Doo

A quarta temporada de Stranger Things conta com diversos detalhes escondidos. Um desses é uma inesperada conexão ao filme de Scooby-Doo. Ambos usam uma música em específico para demonstrar que os personagens usam drogas.

A canção é Pass the Dutchie, do Musical Youth. Ela é usada duas vezes na quarta temporada de Stranger Things, mais especificamente nos episódios 4 e 6.

Continua depois da publicidade

A primeira vez é tocada quando Argyle, amigo de Jonathan Byers, vai salvá-los na van de entrega de pizza. A segunda quando as crianças o veem na parte traseira da van junto de Eden e os dois estão fumando.

Ouvimos a música em Scooby-Doo quando vemos o que o Salsicha e o Scooby fizeram nos dois anos em que passaram separados do restante da equipe. A Máquina de Mistérios é vista à beira-mar e uma fumaça sai do topo.

Antes da câmera mostrar o interior da van, parece que eles estão fumando maconha, enquanto a música Pass the Dutchie é tocada. Eles, no entanto, estavam cozinhando (é um filme para crianças, afinal).

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.