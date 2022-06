Stranger Things 4 tem trágica relação entre Eleven e Hopper, que você não percebeu

Eleven e Jim Hopper são como pai e filha em Stranger Things, mas a conexão deles vai além disso. Os arcos de ambas as personagens contam com paralelos significativos, especialmente nessa quarta temporada da série da Netflix.

Começando com Jim Hopper, como aponta o CBR, a quarta temporada revela muito cedo que ele realmente sobreviveu à explosão no Starcourt Mall, no final da terceira temporada. No entanto, ele foi capturado por soldados russos e transportado para uma prisão privada russa.

Continua depois da publicidade

Durante seu encarceramento, Hopper se vê refletindo sobre seu passado e questionando se ele é realmente uma boa pessoa.

Esse aspecto do arco de personagem de Hopper é explorado em detalhes no quinto episódio, quando ele conversa com o guarda russo com quem ele faz amizade, e que também é preso, chamado Dmitri Antonov (Tom Wlaschiha).

Na cela da prisão, Hopper confessa que teve muito tempo para pensar em tudo o que fez, começando com a primeira vez que lutou em uma guerra aos 18 anos. Durante a Guerra do Vietnã, ele foi responsável por fazer o Agente Laranja, que era um herbicida altamente tóxico, que impactava negativamente a saúde de cidadãos vietnamitas.

Como ele descobriu mais tarde, o ingrediente ativo do Agente Laranja – uma toxina conhecida como dioxina – facilitava cânceres, doenças, defeitos congênitos e outras deficiências.

Por muito tempo, Hopper se culpou pelos problemas de saúde que seus companheiros experimentaram, mesmo que ele fosse completamente ignorante sobre dioxina e foi informado por seus superiores que o produto químico tóxico era inofensivo.

Além de lamentar esse aspecto de seu passado, Hopper também indica que ainda valoriza as conexões humanas, porque precisa delas. Sem outros relacionamentos como Joyce Byers (Winona Ryder) e Eleven, Hopper tende a afogar seu passado traumático com drogas e álcool, indicando um histórico de comportamento autodestrutivo.

Uma maneira de expiar seu passado é ser um bom pai para Eleven, o que o motiva a procurar Joyce e fazer amizade com um soldado russo para escapar da prisão.

Paralelo entre Hopper e Eleven

No caso de Eleven, sua prisão é mais psicológica do que física, mesmo quando ela é trazida de volta para um bunker em Utah, onde é mantida em confinamento. Ao contrário de Hopper, Eleven escolhe retornar ao bunker como parte de um esforço para recuperar seus poderes para que ela possa ajudar seus amigos a lidar com uma nova ameaça em Hawkins.

Infelizmente para Eleven, ir ao bunker também significa se reunir com Martin Brenner (Matthew Modine), o cientista que ela costumava chamar de Papa quando criança.

Retornar a Brenner abre uma caixa de Pandora de memórias infelizes para Eleven, não apenas porque ela ainda se lembra delas tão claramente quanto o dia, mas também porque Brenner a força a revivê-las como parte de seu plano para ajudá-la a recuperar seus poderes.

Durante este tempo, Onze conheceu um ordenança chamado Peter, que na realidade é Henry Creel, a primeira criança que Brenner descobriu ter habilidade telecinética, fazendo experimentos nele. Peter explorou a necessidade de conexão humana de Eleven e a manipulou para remover um implante que limitava seus poderes. Uma vez que seus poderes foram liberados, Peter assassinou todas as crianças e enfermeiros do laboratório e tentou fazer com que Eleven se juntasse a ele em sua missão de erradicar a raça humana.

Eleven, no entanto, rejeita sua oferta e o envia para o Mundo Invertido, onde ele se torna Vecna.

Como Hopper, Eleven se responsabiliza pelas mortes das outras crianças porque suas ações permitiram que Peter continuasse sua onda de assassinatos. Ela também encontra a conexão humana curando emocionalmente da mesma forma que Hopper, e é igualmente motivada a retornar para seus amigos e familiares.

Embora Hopper e Eleven não possam mudar os aspectos sombrios de seus passados, eles querem pavimentar um futuro melhor para si mesmos, provando que são boas pessoas.

Stranger Things está disponível na Netflix. O volume dois da quarta temporada estreia em 1 de julho.

Sobre o autor Redação