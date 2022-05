Stranger Things 4 terá episódios longos como filmes

Se você está planejando maratonar a quarta temporada de Stranger Things reserve um dia só para isso, pois os criadores acabaram de confirmar que alguns episódios serão tão longos quanto filmes.

O site The Wrap conversou com Matt e Ross Duffer sobre o processo de produção da nova temporada, e eles confirmaram que os episódios sete e nove são verdadeiros filmes, e que o último terá mais de duas horas de duração.

“O sete e o nove em particular são filmes, e nove é um filme longo. Ainda estamos refinando, mas diremos que são mais de duas horas. É um grande [episódio.]”

Ao Collider, a dupla também afirmou que precisar um episódio extra à Netflix para poder contar toda a história dessa nova temporada.

Com todas as exigências e um orçamento de US $ 30 milhões por episódio, fica nítido o comprometimento da Netflix com a franquia Stranger Things, além de sua confiança no trabalho dos Duffers.

A quarta temporada de Stranger Things será dividida em duas partes, e a primeira delas estreia dia 27 de maio de 2022 na Netflix.

