Stranger Things 4: Vecna tem trágica conexão com primeiras vítimas de Eleven

A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things mostra como Vecna surgiu e a conexão dele com Eleven, mas o que nem todos devem lembrar é que ele inspirou a forma como Eleven fez suas primeiras vítimas.

Como vemos no quarto ano da série da Netflix, Vecna na realidade é Henry Creel, filho de Victor Creel, que desde garoto apresenta poderes.

Eventualmente, o Dr. Brenner começa a fazer experimentos no jovem, mas em certo ponto – que não é mostrado – enxerga que ele é perigoso demais para deixar livre.

Assim sendo, ele coloca um chip que limita os poderes de Henry, que passa a ser chamado de Número Um. Eventualmente, ele manipula Eleven, que remove o chip, resultando no massacre do laboratório de Hawkins.

É justamente a cena do massacre que traz conexão direta com a primeira temporada da série da Netflix, conforme aponta o ScreenRant.

Trágica conexão entre Vecna e Eleven

No primeiro ano da série da Netflix, Eleven está sendo caçada pelos capangas do Dr. Brenner, eles querem recapturar a jovem a qualquer custo, visto que ela abriu o portal para o Mundo Invertido pouco antes.

Isso foi feito quando ela enviou Henry para essa realidade paralela, conforme descobrimos na quarta temporada. Nesse processo, ele se transformou em Vecna, grande vilão dessa nova leva de episódios.

Em certo momento, os lacaios de Brenner ficam diante de Eleven e tornam-se as primeiras vítimas dela. Vemos eles sangrando pelos olhos e, em seguida, caindo no chão.

Isso também é feito por Henry Creel no massacre do laboratório, mostrando que, apesar de ter perdido a memória, Eleven permanece com traços dela, possivelmente por conta do trauma de tudo pelo que passou.

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho e tudo indica que será um desfecho trágico de temporada.