Stranger Things: 4ª temporada quebra tradição da série

A quarta temporada de Stranger Things quebrou uma tradição da série, após ter sido implementada em cada temporada no primeiro episódio.

Em todas as três temporadas antes da quarta, havia um casal sempre se beijando no primeiro episódio. Isso não acontece no novo ano.

Continua depois da publicidade

Na primeira temporada, Nancy e Steve se beijaram, mas o relacionamento não durou, e Nancy está namorando Jonathan Byers na 4ª temporada (via CBR).

Já na segunda temporada, foram Joyce e Bob, mas o relacionamento foi interrompido pelo sacrifício de Bob. E na terceira Mike e Eleven completam a tradição, e continuam juntos até esta nova temporada.

A explicação mais provável da quebra da tradição é que todos os casais previamente estabelecidos estão separados, ou em lugares diferentes no início da temporada. Eleven mudou-se com o sumido Jonathan de Charlie Heaton e a família Byers para a Califórnia, enquanto Mike e Nancy ficaram em Hawkins.

Por sua vez, Joyce e Hopper, apesar dos sentimentos estarem claros no final da terceira temporada, ainda não são um casal. Isso foi antes de Hopper ter sido enviado para uma prisão russa e ser dado como morto.

A parte 2 da quarta temporada de Stranger Things será lançada em 1º de julho na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira