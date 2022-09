Stranger Things 5: Ator quer ver luta aguardada pelos fãs

Um dos atores de Stranger Things, Jamie Campbell Bower, quer ver uma luta muito aguardada pelos fãs na quinta temporada.

Com a série renovada pela Netflix, Stranger Things pode ter menos episódios do que o esperado no quinto ano.

Durante uma entrevista, o ator Jamie Campbell Bower revelou que gostaria de ver Vecna confrontando Will na última temporada. Segundo o astro, ele acredita que há negócios inacabados entre os dois (via ScreenRant).

“Eu realmente adoraria ver uma jornada entre Vecna ​​e Will. Acho que há negócios inacabados entre os dois”, disse o ator.

“Eu sou um grande fã dessa série, e eu sei que por meio de uma busca na internet há pessoas sugerindo que podemos ter visto Vecna ​​na primeira temporada”, concluiu ele.

Jamie Campbell Bower como Vecna em Stranger Things.

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

