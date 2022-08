Stranger Things 5: Atriz revela futuro de amada personagem

Uma das grandes estrelas de Stranger Things, Sadie Sink, abordou o futuro de Max na quinta temporada.

Sink ficou muito conhecida na TV após interpretar a personagem Max na série da Netflix. O sucesso do streaming alavancou sua carreira, a levando estrelar Rua do Medo: Parte 2 – 1978.

Em recente entrevista, a atriz falou sobre o futuro de sua personagem no quinto e último ano da série, após os eventos da quarta temporada (via ScreenRant).

“Depois de toda essa experiência, ela provavelmente aprendeu muito sobre o valor de manter as pessoas próximas em sua vida”, disse ela.

“Parece que ela está pronta para deixar as pessoas voltarem à sua vida, curar e seguir em frente com tudo. Infelizmente, isso foi interrompido. Mas eu gostaria de vê-la ir mais longe com isso e estar em um lugar onde ela é totalmente ela mesma novamente”, concluiu a atriz.

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.