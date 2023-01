Stranger Things 5 já tem previsão para início das filmagens

A série Stranger Things é um grande sucesso da Netflix, e a quinta temporada recebeu previsão para o início das filmagens.

Criada por Matt e Ross Duffer, o seriado é o mais assistido de 2022, superando outras produções como Ozark e A Casa do Dragão.

Continua depois da publicidade

Os roteiristas já começaram a trabalhar no roteiro do quinto ano, que não possui uma data de lançamento (via ComicBook).

No entanto, segundo o ator de Will, Noah Schnapp, a produção da quinta temporada vai começar a ser filmada em maio.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre a última temporada de Stranger Things na Netflix.

Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things.

Reta final de Stranger Things se inspira na 2ª temporada da série

Em um papo com o Collider, o diretor Shawn Levy falou sobre o futuro da série na Netflix e como tudo vai acabar.

“Eu sei que [os irmãos Duffer] já sugeriram isso publicamente, mas quando sentamos lá e ouvimos o discurso de duas horas de duração para o enredo desta última temporada, não acho que houve um olho seco na sala quando os irmãos terminaram”, Levy compartilhou com Collider .

“Então, sim, esta última temporada será épica e muito emocionante. Acho que fazê-la também será muito emocionante, já que esta série mudou a vida de cada um de nós que trabalhou nela. Mal podemos esperar para entrar em produção no ano que vem.”

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios. As gravações, ao que tudo indica, vão começar em meados de 2023.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.