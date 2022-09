Stranger Things 5: Produtor indica retorno de amado personagem

O produtor de Stranger Things, Shawn Levy, indicou o retorno de um amado personagem dos fãs.

Eddie Munson, personagem que conquistou o público na quarta temporada, é interpretado por Joseph Quinn. E justamente no quarto ano, teve um dos momentos mais marcantes da série.

Continua depois da publicidade

Levy acha improvável o retorno de Eddie para a série, visto que seu arco foi completado. No entanto, a equipe sabe que os fãs desejam vê-lo de novo (via ScreenRant).

“Muitas pessoas não conseguem nem pensar em uma quinta temporada sem alguma desculpa para a presença de Eddie. Altamente improvável. Mas nós ouvimos você, mundo. Nós sabemos. Você está obcecado com Eddie. Nós também”, disse ele.

Na quarta temporada da série da Netflix, Eddie toca uma versão de “Master of Puppets” do Metallica, e fica em uma tempestade no Mundo Invertido, enfrentando uma horda de morcego e criando uma distração para que seus amigos sobrevivam.

Série vai construir universo expandido baseado na Marvel

Shawn Levy, produtor executivo de Stranger Things, revelou que Kevin Feige ajudou indiretamente na expansão do universo expandido da série.

Em uma entrevista com a Variety, Levy explicou como trabalhar com o presidente da Marvel Studios em Deadpool 3 permitiu que ele entendesse melhor o processo de gerenciar um universo compartilhado para o sucesso da Netflix.

“Sim, nós estamos construindo um Universo Cinematográfico de Stranger Things, e agora que estou passando um tempo com Kevin Feige, estou aprendendo muito sobre como gerenciar um universo. Então estou pegando estas habilidades para aplicá-las à um STCU.”

Antes mesmo do anúncio oficial em julho deste ano, a equipe criativa de Stranger Things já dava indícios de um possível spin off da série.

Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.