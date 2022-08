Stranger Things: Astro confirma retorno de [SPOILER] na 5ª temporada

Jamie Campbell, que interpretou o vilão Vecna na quarta temporada de Stranger Things, brincou sobre a vingança de seu personagem na próxima temporada da série estrelada da Netflix. O ator disse que os garotos cometeram um “grande erro”.

A tão aguardada temporada 4 de Stranger Things foi muito elogiada e um retorno muito bem-vindo dos espectadores ao mundo invertido. Um dos grandes destaques desse novo momento da série com certeza foi o terrível vilão Vecna em sua tentativa de quebrar as barreiras entre o mundo invertido e a realidade.

Em entrevista ao NME o interprete do vilão Jamie Campbell disse que Vecna falou um pouco sobre os sentimentos que seu personagem trará na próxima temporada da série.

Ele está bravo, ele está realmente irritado, eu não acho que ele escapou apenas para lamber suas feridas. Ele está reconstruindo, e quer sangue. É como se, agora eles realmente apertaram os botões, aquela coisa bem Jason Voorhess, vocês cometeram um grande erro.”

Nas entrevistas sobre Stranger Things 4 o ator falou muito sobre o processo de construção do vilão, desde a voz até as exaustivas sessões de maquiagem que o transformavam no personagem.

Depois do estouro que foi a temporada deste ano, os fãs já podem comemorar o retorno dos roteiristas da série ao trabalho. Os irmãos Duffer, criadores da série, apontaram também que o retorno da série será menor que a temporada lançada em 2022.

O que esperar da última temporada de Stranger Things

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Se ainda não assistiu, Stranger Things 4 está disponível na Netflix.

