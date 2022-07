Stranger Things: Ator julgou a série totalmente errado depois da 1ª temporada

Stranger Things se tornou um dos maiores sucessos da Netflix, mas nem todos colocavam tanta fé na série quando ela estreou. Uma dessas pessoas foi David Harbour, o Hopper.

Em uma entrevista recente para o The One Show da BBC (via Insider), Harbour admite que achava que Stranger Things seria cancelada após a primeira temporada.

“Lembro-me de quando estávamos filmando a primeira temporada. Estávamos em Atlanta, a Netflix nos deu um orçamento de cerca de US$ 20. No meio do caminho eu me lembro da minha cabeleireira vindo até mim, como no episódio quatro que estávamos filmando, e ela estava tipo, ‘Eu não acho que vai funcionar'”.

“Quando terminamos, encerramos, pensei que não teríamos uma segunda temporada, seríamos a primeira série da Netflix a nunca ter uma segunda temporada. Achamos que ninguém iria assistir, seria um desastre”, continuou o ator.

Stranger Things 4 bate novo recorde na Netflix

A quarta temporada de Stranger Things continua batendo recordes na Netflix, e não é nenhuma surpresa. Segundo o The Hollywood Reporter, do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

