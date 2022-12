Stranger Things: Atriz responde sobre o destino de sua personagem

Com Stranger Things tendo sido renovada para a quinta e última temporada pela Netflix, muitos personagens poderão morrer. A atriz Sadie Sink, que vive Max, respondeu sobre o destino de sua personagem.

Em recente entrevista, Sink ponderou se Max deveria ter morrido na quarta temporada do famoso seriado do streaming.

A atriz respondeu críticas voltadas sobre Stranger Things ter medo de matar seus personagens principais, e com Max não foi diferente. Sink parece concordar que a personagem realmente deveria ter morrido (via ScreenRant).

“Eu não sabia disso até ler em uma entrevista, mas acho que Matt e Ross Duffer estavam planejando como me matar completamente, e isso estava no plano original para a temporada, mas então eles mudaram isso”, disse a atriz.

“O que eu sei é que os Duffers são muito espertos, eles são muito calculados, e eles só escolheriam matar um personagem se isso fosse bom para a trama”, acrescentou ela. “Eles apenas manteriam um personagem se também serviria ao enredo mais tarde. Acho que se Max morresse completamente, teria um impacto maior com certeza.”

Como a morte de Max afetaria a 5ª temporada?

Grande parte dos fãs, com certeza, não está torcendo pela morte de Max, mas seu confronto final com Vecna parecia colocar um fim em seu arco. No entanto, é revelado no final que ela estava em coma.

Mesmo com a morte de Eddie, que foi menos surpreendente, embora emocionante, a morte de Max traria um impacto muito grande na série.

Porém, isso pode mudar, e Sink sugere que os criadores de Stranger Things tinham boas razões para manter Max viva.

Ela pode ser a chave para salvar Hawkins na quinta temporada, mas, caso seja morta, poderá afetar os outros personagens principais da série. Embora Vecna tenha tentado matá-la, ele não sabe que Max continua viva.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.