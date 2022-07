Stranger Things bate outro recorde na Netflix

A série Stranger Things vem acumulando recordes, e acabou de quebrar outro na Netflix.

De acordo com o Collider, o projeto e a série de língua inglesa mais vista no mundo todo, com mais de 188,19 milhões de horas assistidas.

Para efeito de comparação, a primeira temporada foi colocada na lista semanal totalizando 45,22 milhões de horas visualizadas, a segunda temporada com 41,11 milhões de horas visualizadas e a terceira temporada com 36,59 milhões de horas visualizadas.

Além disso, acabou quebrando o recorde de visualizações das temporadas anteriores, e ficou no Top 10 em 93 países.

A série em si acumulou 1,26 bilhão de horas na lista mais popular. A criação de Matt e Ross Duffer continua quebrando recordes de visualizações no mundo todo.

Vecna em Stranger Things

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

