Stranger Things causou problemas para ator: “Acho isso estúpido”

Um dos maiores hits da Netflix, Stranger Things foi essencial para alçar talentosos jovens atores à fama internacional. Mas nem tudo são flores nessa história de sucesso! Em uma entrevista recente, um dos astros mais queridos da série afirmou que um questionamento constante dos fãs é “realmente estúpido”.

O quarto ano de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Fãs de Stranger Things ainda terão que esperar um bom tempo para conferir os novos episódios. Afinal de contas, a 5ª temporada ainda não foi gravada.

Enquanto isso, explicamos abaixo como a série da Netflix causou problemas para um popular integrante do elenco. Veja por que ele se queixou das dúvidas dos fãs.

Detalhe de Stranger Things incomoda Joe Keery

No elenco de Stranger Things, Joe Keery é, sem sombra de dúvidas, um dos integrantes mais populares. Na série da Netflix, o ator interpreta Steve Harrington.

Às vésperas do lançamento da Parte 2 da 4ª temporada, muitos fãs acreditaram que o destino de Steve já estaria traçado. Mas felizmente, o personagem não morreu no desfecho dos episódios mais recentes.

Steve Harrington também é famoso por seu inconfundível corte de cabelo. Em inúmeras entrevistas, Joe Keery teve que responder perguntas sobre as madeixas.

Porém, em um papo recente com a imprensa, o ator afirmou estar “cansado” dos questionamentos da mídia (e dos fãs) sobre o penteado de Steve.

“É como se a internet só se lembrasse disso! Não é algo que eu posso controlar”, comentou o ator em uma entrevista a um jornal britânico.

Segundo o astro, a obsessão do público sobre o cabelo de Steve Harrington é realmente desnecessária.

“Não é algo importante para mim, honestamente. Até hoje, por alguma razão, as pessoas ficam obcecadas com o meu cabelo. Acho isso realmente estúpido”, opinou o ator.

Desde sua estreia em Stranger Things, Joe Keery tem feito o possível para diversificar sua filmografia. Em 2020, ele estrelou o filme de terror e comédia Spree, antes de performar um papel coadjuvante em Free Guy: Assumindo o Controle, estrelado por Ryan Reynolds.

Mais recentemente, o Steve de Stranger Things foi escalado na 5ª temporada da série Fargo – que também conta com Jon Hamm (Mad Men), Juno Temple (Ted Lasso) e Jennifer Jason Leigh (Aniquilação) no elenco.

Além disso, o ator também retorna na 5ª (e última) temporada de Stranger Things, que ainda não tem data de estreia na plataforma. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série no streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.