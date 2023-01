Stranger Things é a série mais vista no streaming de 2022

A série Stranger Things, da Netflix, é um grande sucesso, e também foi a mais vista no streaming em 2022.

Segundo a Nielsen, o seriado estrelado por Millie Bobby Brown foi o mais visto do ano passado em sua quarta temporada, tanto em séries originais quanto contra emissoras americanas. A série da Netflix possui mais de 52 bilhões de visualizações.

No total, a Netflix viu 13 séries no top 15 das mais assistidas de 2022 quando se trata de produções originais. Ozark, Wandinha, Cobra Kai e Bridgerton fecham o top 5 (via Deadline).

Na mesma lista das produções originais, apenas The Boys e O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder que são de outro streaming, o Prime Video.

Por sua vez, entre as séries mais assistidas, unindo as que passam em emissoras americanas e streaming, a Netflix ocupou 11 posições dentre as 15. Stranger Things também lidera, seguida de NCIS, Cocomelon e Ozark.

Vecna em Stranger Things 4

Reta final de Stranger Things se inspira na 2ª temporada da série

Em um papo com o Collider, o diretor Shawn Levy falou sobre o futuro da série na Netflix e como tudo vai acabar.

“Eu sei que [os irmãos Duffer] já sugeriram isso publicamente, mas quando sentamos lá e ouvimos o discurso de duas horas de duração para o enredo desta última temporada, não acho que houve um olho seco na sala quando os irmãos terminaram”, Levy compartilhou com Collider .

“Então, sim, esta última temporada será épica e muito emocionante. Acho que fazê-la também será muito emocionante, já que esta série mudou a vida de cada um de nós que trabalhou nela. Mal podemos esperar para entrar em produção no ano que vem.”

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios. As gravações, ao que tudo indica, vão começar em meados de 2023.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

