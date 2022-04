Stranger Things: Eleven fará algo que nunca fez antes na 4ª temporada

Fãs mal podem esperar pelo lançamento da 4ª temporada de Stranger Things – que tem tudo para se tornar a melhor da série. Em entrevistas recentes, Millie Bobby Brown ofereceu pistas interessantes sobre o destino de Eleven. Segundo a atriz, a personagem deve tomar atitudes inéditas e fazer coisas que nunca fez antes.

A 4ª temporada de Stranger Things deve oferecer um tom mais sombrio à série da Netflix. Além disso, os novos episódios vão caprichar nos efeitos especiais, já que cada um deles custou cerca de 30 milhões de dólares.

“Não temos boas notícias para o nosso ‘Americano’: ele está aprisionado, longe de casa, no deserto gelado de Kamchatka, onde enfrenta perigos humanos e… outros. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, um novo horror começa a surgir, algo há muito enterrado, algo que conecta tudo”, informa a sinopse de Stranger Things 4.

Veja abaixo tudo que Millie Bobby Brown já revelou sobre a trama de Eleven na 4ª temporada de Stranger Things.

Eleven terá momentos sombrios na 4ª temporada de Stranger Things?

De acordo com Millie Bobby Brown, a 4ª temporada de Stranger Things deve ser a mais assustadora. Em uma entrevista ao Entertainment Weekly, a atriz revelou que os novos episódios vão oferecer aos fãs um olhar sobre a infância da personagem.

“Vocês verão Eleven em seu estado mais obscuro. Definitivamente, essa foi a temporada mais difícil que já filmei. Ela tem algumas das coisas mais assustadoras que já vi”, explicou a atriz.

Segundo Millie Bobby Brown, os novos episódios também vão resolver “alguns dos maiores mistérios da série”.

“A história da infância de Eleven ainda não foi mostrada. Ainda existem muitas questões a serem resolvidas”, comentou.

Os Irmãos Duffer, produtores de Stranger Things, confirmaram as promessas de Millie Bobby Brown.

“A 4ª temporada é a mais assustadora e mais obscura. É como A Hora do Pesadelo, um verdadeiro filme de terror”, comentou Ross Duffer.

Eleven fará o que nunca fez antes na 4ª temporada de Stranger Things

Em outra entrevista, Millie Bobby Brown revelou que o relacionamento entre Eleven e Joyce Byers – a personagem de Winona Ryder – será um dos temas mais importantes da 4ª temporada.

No final da 3ª temporada de Stranger Things, Eleven se muda com Joyce, Will e Jonathan para a Califórnia.

“Naturalmente, ela vê essa figura materna como uma inspiração. Isso é algo que Eleven nunca fez. Então, vocês poderão conferir como esse relacionamento assume sua progressão natural”, comentou a atriz em um papo com o Screen Rant.

Vale lembrar que Terry Ives, a mãe biológica de Eleven, entrou em estado vegetativo após sofrer terríveis experimentos no laboratório do Dr. Brenner.

Sendo assim, Eleven nunca teve uma figura materna. A adolescente super-poderosa foi criada pelo Dr. Brenner, e depois, pelo xerife Hopper.

A 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 27 de maio de 2022. Veja abaixo o trailer.