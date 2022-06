Stranger Things: Fã percebe detalhe de partir o coração na 4ª temporada

A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix e uma fã percebeu um detalhe de partir o coração na série.

Em vídeo publicado no TikTok, a fã apontou que todos os personagens, até mesmo Joyce, esquecem do aniversário de Will Byers, em 22 de março.

A data do aniversário foi revelada na segunda temporada e nesse quarto ano da série ninguém se lembra. A série da Netflix ainda deixa claro em diversos momentos que é dia 22 de março. Vemos na câmera que os bullies de Eleven usam para gravá-la no local de patinação no gelo.

Além disso, no primeiro episódio da série, é mostrada a data 21 de março de 1986 e no dia seguinte Mike viaja para a Califórnia. Nem o melhor amigo de Will se lembra do aniversário dele.

Stranger Things 4 – Volume 2 chega dia 1º de julho ao catálogo da Netflix e pode trazer o retorno de um grande vilão.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.