Stranger Things finalmente revela passado de personagem misterioso

O passado de um dos personagens mais infames de Stranger Things está pronto para ser revelado. Uma nova minissérie de quadrinhos produzida pela Dark Horse contará a história do Dr. Brenner.

O quadrinho se chamará Stranger Things: The Many Ghosts of Dr. Brenner (Os Muitos Fantasmas do Dr. Brenner, em tradução livre), e contará a história do chefe do Laboratório de Hawkings, conhecido por Onze como “Papai”.

Stranger Things é um dos maiores sucessos da Netflix, além de 4 temporadas, a série já teve adaptações para livros, jogos e até pode ganhar uma série spin-off.

O universo da série também foi expandido em vários quadrinhos da Dark Horse, mostrando desde novas perspectivas, como mostrar mais do tempo que Will esteve no Mundo Invertido durante a 1ª temporada. Ou até contando novas histórias com personagens conhecidos, como as publicações protagonizadas por Erica Sinclair, irmã de Lucas.

Dr. Martin Brenner é conhecido por ser o primeiro vilão não monstruoso da franquia. O personagem teve uma presença forte na 1ª temporada, por estar perseguindo Onze, após a fuga de seu experimento mais valioso.

Mais da vida de Brenner já foi trabalhada na série, mostrando um pouco sobre seus estudos cruéis com mulheres, que acabaram gerando filhos com poderes psíquicos. Além de vermos, na 4ª temporada, um pouco mais do comportamento nocivo do “Papai” com as crianças do laboratório.

Agora vamos poder mergulhar ainda mais no história do vilão e uma minissérie de 4 volumes que será publicada pela Dark Horse. Veja uma das capas da primeira edição, divulgada pelo Screen Rant:

O que o passado de Brenner trará para Stranger Things?

Veja a sinopse oficial da série de quadrinhos: “O ano é 1968. Dr. Martin Brenner, um cientista americano fracassado, retorna ao laboratório abandonado onde ele e seus colegas coletaram pesquisas para projetos secretos do governo. Mas os negócios inacabados de Brenner em seu antigo laboratório não são a única coisa assombrando ele: um rosto fantasmagórico de seu passado parece estar seguindo todos os seus passos.”

Os quadrinhos de Stranger Things oferecem a chance de expandir ainda mais a, muito bem explorada, mitologia da série. Outras minisséries já apresentaram alvos das experiências de Brenner, além de desenvolver personagens que não tem muito tempo de tela na série da Netflix.

Brenner realmente tem grande foco nas temporadas 1 e 4, mas seu passado e suas motivações ainda são misteriosos para os fãs.

Porém, com o personagem morrendo em Stranger Things 4, os fãs ainda possuem várias questões como: Quem era Brenner anos antes do seu projeto dar errado? Que experiências o fizeram ser o homem sem escrúpulos que vemos na série? E algo do passado de Brenner pode afetar a história da 5ª temporada de Stranger Things?

O público pode descobrir tudo isso em Stranger Things: The Many Ghosts of Dr. Brenner, que será lançado nos Estados Unidos dia 11 de janeiro de 2023.

Até lá, veja a performance de Matthew Modine como o vilão em Stranger Things, da Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira