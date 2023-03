Stranger Things ganha peça sobre origem de Vecna; veja trailer

Stranger Things vai ganhar uma peça de teatro focada na origem de Vecna, grande vilão da quarta temporada da série.

Um teaser trailer da peça foi divulgado online pela conta oficial de Stranger Things no Twitter. O título oficial é Stranger Things: The First Shadow (a primeira sombra, em tradução livre).

A peça será ambientada em Hawkins, em 1959, e possivelmente mostrará a história que já vimos em flashbacks da quarta temporada, revelando como Vecna surgiu, focando em sua infância.

A prévia mostra uma animação do adolescente Henry Creel se transformando em Vecna em silhueta.

Stephen Daldry, de The Crown, foi confirmado como diretor do show teatral, trabalhando a partir de um roteiro de Kate Trefry.

Veja o teaser trailer, abaixo.

ʞɔɐq oƃ ʇsnɯ ǝʍ 'ǝnuᴉʇuoɔ ǝʍ ǝɹoɟǝq https://t.co/ggWeJcxv07 — Stranger Things (@Stranger_Things) March 1, 2023

Fim de Stranger Things se inspira na 2ª temporada da série

Em um papo com o Collider, o diretor Shawn Levy falou sobre o futuro da série na Netflix e como tudo vai acabar.

“Eu sei que [os irmãos Duffer] já sugeriram isso publicamente, mas quando sentamos lá e ouvimos o discurso de duas horas de duração para o enredo desta última temporada, não acho que houve um olho seco na sala quando os irmãos terminaram”, Levy compartilhou com Collider .

“Então, sim, esta última temporada será épica e muito emocionante. Acho que fazê-la também será muito emocionante, já que esta série mudou a vida de cada um de nós que trabalhou nela. Mal podemos esperar para entrar em produção no ano que vem.”

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios. As gravações, ao que tudo indica, vão começar em meados de 2023.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

