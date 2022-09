Stranger Things ganha quarto de hotel temático; veja

Alerta de spoilers

Stranger Things continua sendo uma das séries mais populares da Netflix, como a quarta temporada provou. Agora, um hotel personalizou um de seus quartos como a casa de Will Byers.

Após quatro temporadas, o hit da Netflix mais uma vez conseguiu se tornar o assunto da Internet.

Embora a segunda e a terceira temporadas tenham críticas mais instáveis ​​(embora ainda amplamente positivas) do que a temporada de estreia do programa, o quarto ano de Stranger Things gerou ainda mais atenção do que seus antecessores e provou que o sucesso inspirado nos anos 80 tem a capacidade de evoluir.

O memorável final da quarta temporada de Stranger Things trouxe a morte do amado recém-chegado Eddie Munson, bem como a grave situação em que Max foi deixada.

Isso sem falar nos danos deixados em Hawkins e abertura dos portais na cidade, que preparam para o fim do seriado no quinto ano.

Durante a espera pela 5ª temporada de Stranger Things, o Graduate Hotels Bloomington tem a maneira perfeita para os fãs manterem o hype de Stranger Things forte.

Veja fotos, abaixo.

Quarto de hotel temático de Stranger Things

O hotel oferece um ambiente inspirado em Stranger Things, uma suíte que inclui dois quartos – um inspirado na casa dos Byers e outro no porão dos Wheelers.

Com 2 opções de dormir (um sofá-cama e cama king size), a suíte pode acomodar até 4 pessoas, segundo o site do hotel.

O quarto atualmente custa cerca de US$ 274 por noite e cada estadia no quarto inclui o pacote ‘a experiência do Mundo Invertido’, que oferece aos hóspedes uma câmera Polaroid, bicicletas para explorar a cidade de Indiana, waffles e dois ingressos para o museu de ciência WonderLab. O hotel também doa 11% da arrecadação feita com reservas da sala para esse mesmo museu.

Com base nas fotos do site, o hotel conseguiu recriar perfeitamente a icônica sala de estar da residência dos Byers, apresentando as luzes de Natal da primeira temporada e os desenhos do mapa do túnel nas paredes da segunda temporada.

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

Stranger Things está disponível na Netflix.

