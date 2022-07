Stranger Things irritou diretor de Thor 4; veja o motivo

Stranger Things teve uma quarta temporada de sucesso, quebrando todos os recordes da plataforma de streaming. Uma música em especial da série acabou irritando o diretor de Thor: Amor e Trovão.

A incorporação da música de Kate Bush, “Running Up That Hill”, apresentada em algumas das cenas mais emocionantes da quarta temporada, dominou as paradas três décadas após seu lançamento e despertou novo interesse no catálogo de músicas da compositora.

Mas quem não ficou muito satisfeito com isto, foi o diretor de Thor: Amor e Trovão, Taika Waititi, em entrevista com a NME, ele relatou:

“Você quer dizer como eles arruinaram Kate Bush? Eu amo esse show, mas como alguém que sente uma verdadeira propriedade da música de Kate Bush… estou muito chateado! Eu me tornei um daqueles babacas que fica tipo: ‘Esses jovens nunca ouviram Kate Bush, eles ouviram uma música em um programa de TV! Eles não conhecem Kate Bush! Eu Conheço Kate Bush!”.

Mesmo sendo um grande fã de Stranger Things, mas está irritado porque a série usou “Running Up That Hill” de Kate Bush em episódios cruciais, e brincou sobre isso, e porque ficou chateado por não poder incorporar sua música em Amor e Trovão porque Stranger Things utilizou primeiro.

Mais sobre Stranger Things

Os criadores da série estão desenvolvendo produções derivadas do sucesso da Netlix

A nova série derivada será inspirada em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos que criaram o show, a plataforma de streaming também anunciou uma peça teatral ambientada no mesmo universo.

Além disso, também se tornou a série em língua inglesa mais assistida do streaming. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netfix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

