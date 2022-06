Stranger Things já deu a dica de que morre na 4ª temporada

Alerta de spoilers

Muitos acreditam que algum personagem de destaque irá morrer na segunda parte da quarta temporada de Stranger Things e os próprios criadores da série da Netflix já indicaram isso. Existe um costume do seriado, no entanto, que já indica quem pode bater as botas no fim do volume 2.

A tendência de personagens com nomes que começam com “B” serem mortos sugere uma grande reviravolta na morte no final da quarta temporada de Stranger Things.

Cada temporada de Stranger Things apresenta a morte devastadora de um personagem significativo, com a grande morte da primeira temporada sendo Barb, a segunda temporada sendo Bob e a terceira temporada sendo Billy. Desde então, qualquer personagem de Stranger Things cujo nome comece com a letra “B” corre risco de morte, mas essa regra pode não se aplicar apenas aos primeiros nomes.

Após a perda de Billy, parecia que a tendência de morte “B” de Stranger Things não continuaria na quarta temporada. Nenhum dos novos personagens da quarta temporada de Stranger Things tem nomes que começam com “B”, com adições favoritas dos fãs como Eddie , Dmitri “Enzo” Antonov e Argyle parecem seguros por esses padrões.

Mesmo os novos valentões de Stranger Things, como Angela e Jason, não se encaixam na tendência de morte da série, sugerindo que essa regra não escrita pode se voltar para um dos protagonistas da série.

Resposta está no sobrenome

Embora Stranger Things não tenha mais personagens principais com um primeiro nome “B”, existem vários com um sobrenome “B” – mais notavelmente, a família Byers. Embora a sobrevivência de Joyce pareça garantida após a quarta temporada de Stranger Things, esse não é necessariamente o caso de seus filhos Will e Jonathan Byers.

De fato, a quarta temporada de Stranger Things rebaixou Jonathan Byers a um personagem secundário, sugerindo que ele poderia ter um último momento de herói no final. Personagens em temporadas anteriores se referiram a Jonathan simplesmente como “Byers”, então se os Duffers pretendem continuar a maior tendência de morte da série, Jonathan morrendo no final da quarta temporada de Stranger Things não é muito difícil de acontecer.

A regra de morte “B” de Stranger Things – se também se aplicar a sobrenomes – pode sugerir uma reviravolta fatal para Murray Bauman na 4ª temporada.

Enquanto o personagem fornece alguns dos maiores alívios cômicos para os adultos em Stranger Things, seu tempo na Rússia com Joyce, Hopper e Dmitri não deve terminar em um feliz retorno ao lar.

Existe também a possibilidade do Dr. Brenner morrer, especialmente após vermos os flashbacks dele com Eleven.

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho e tudo indica que será um desfecho trágico de temporada.

