Stranger Things já preparou os monstros da temporada final

A série Stranger Things, um sucesso imenso na Netflix, já está renovada para a quinta temporada, que será a última. O seriado aborda temas sobrenaturais, e novos monstros já foram preparados para o último ano.

Durante a quarta temporada, Stranger Things revelou quais monstros podem aparecer na quinta temporada, justamente num RPG de mesa de Dungeons & Dragons.

Quando Nancy ficou presa no covil mental de Vecna durante o oitavo episódio da quarta temporada, ela descobriu a verdadeira identidade do vilão.

Vecna tinha o plano de abrir os portões em Hawkins e libertar todos os monstros para a cidade, e permite que Nancy fique viva para ela contar o que viu para Onze. Nancy descreve um monstro bem semelhante ao RPG de mesa que eles jogavam.

No episódio final, a maior parte do que Vecna mostrou para Nancy se tornou realidade. Ou seja, o próprio vilão revelou o futuro de Stranger Things sem que os fãs pudessem notar e relacionar com a quinta temporada.

O que pode ser esse monstro?

A coisa mais importante que Nancy viu foi o futuro exército de mortos de Vecna, mas essa visão ainda não se concretizou.

Os monstros de Stranger Things sempre foram inspirados em monstros e personagens temáticos de Dungeons & Dragons, e é o que parece que será na quinta temporada novamente.

Nancy descreveu ter visto uma criatura gigante com uma boca escancarada, trazendo um exército de monstros para aterrorizar Hawkins.

Além disso, a personagem ainda sugere que o exército será responsável pela morte de Mike, Holly e sua mãe no quinto ano. No entanto, não se sabe como são essas criaturas, além do monstro gigante.

O monstro gigante pode ser Thessalhydra, que tem uma boca escancarada e possui oito cabeças. Uma pintura de Will para Mike ainda na quarta temporada parece provocar essa criatura.

Há ainda um outro monstro que é o Tarrasque, que possui uma grande semelhança com a descrição de Nancy sobre a criatura. A reputação de Tarrasque é de ser o destruidor de civilizações.

Por sua vez, em relação ao exército de monstros que seguirão a criatura bestial, provavelmente os Cultistas de Vecna estão formando este exército.

Os vários soldados podem incluir mais monstros que já foram vistos na série, como Demogorgons, Demobats e Demodogs, ou mesmo novas criaturas como Tiraphegs e Carion Crawlers.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

