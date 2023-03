Stranger Things: Millie Bobby Brown não recusou US$ 12 milhões para spin-off, dizem roteiristas

A conta oficial do grupo de roteiristas de Stranger Things no Twitter negou reportagens sobre Millie Bobby Brown, a Eleven, ter recusado a oferta de US$ 12 milhões para estrelar uma série derivada com a personagem.

“Sim, não há nada neste artigo que seja verdade”, disseram os roteiristas de Stranger Things ao compartilhar o artigo do jornal The Daily Mail. “Não sei por que temos que continuar desmentindo esse boato, mas continuem indo atrás desses cliques!!”, termina o post.

De acordo com a reportagem, a atriz disse não para o spin-off de Stranger Things porque quer se dedicar a outros projetos.

Coincidentemente, ou não, no início do mês Millie Bobby Brown afirmou em entrevista à revista Seventeen que já estava pronta para dizer adeus à série.

“Estou definitivamente pronta para encerrar”, disse ela. “Sinto que muito da história já foi contada, e sabemos disso, está em nossas vidas há muito tempo”, acrescentou a atriz, que começou a atuar no seriado aos 12 anos.

A atriz explicou que está pronta para que este capítulo de sua vida chegue ao fim para que novos se abram: “Sou capaz de criar histórias que são importantes para mim e me concentrar no quadro geral”, acrescentou ela. “Mas sou muito grata [pela série]”, finalizou.

Stranger Things tem 4 temporadas na Netflix

O fim de Stranger Things

Stranger Things promete um final épico na quinta e última temporada e os roteiristas da série claramente estão ambiciosos em relação a essa leva de episódios.

Uma publicação da conta oficial do Twitter dos roteiristas da série da Netflix ofereceu uma descrição enigmática da quinta temporada.

Falando sobre o que os fãs podem esperar, o tuíte observou que é como uma fusão da primeira e da quarta temporadas. “A 5ª temporada é como se a 1ª e a 4ª temporada tivessem um bebê. E então esse bebê foi injetado com esteroides”, diz o post.

O quinto ano, vale lembrar, encerrará a trama da série de uma vez por todas. Segundo informações prévias, Will Byers terá um papel extremamente importante para a conclusão da história.

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios e não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.