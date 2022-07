Stranger Things: Netflix edita cena perturbadora da 1ª temporada

Os criadores de Stranger Things já disseram que gostaria de dar uma de George Lucas e editar algumas cenas do passado da série da Netflix, após um erro na quarta temporada. Parece que isso foi feito na primeira temporada.

A Netflix editou uma cena envolvendo Jonathan Byers e Nancy Wheeler. O momento do segundo episódio da série mostra Jonathan procurando pistas na floresta sobre o desaparecimento de seu irmão, Will.

No entanto, em um momento bastante assustador, ele aparentemente tira uma foto de Nancy se despindo no quarto de Steve Harrington. A nova edição parece mostrar Jonathan vendo Nancy, mas não o vemos tirando a fotografia, em vez disso, abaixando a câmera antes de tirar uma foto de Barb (via TikTok).

Ainda no episódio seguinte, vemos que a foto de Nancy ainda existe, sugerindo que a cena foi editada.

Personagens de Stranger Things

Stranger Things 4 bate novo recorde na Netflix

A quarta temporada de Stranger Things continua batendo recordes na Netflix, e não é nenhuma surpresa. Segundo o The Hollywood Reporter, do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

