Stranger Things ou Cobra Kai: Fãs escolhem a melhor série da Netflix

Stranger Things e Cobra Kai, definitivamente, são duas das séries mais populares da Netflix. Mas afinal: qual é a melhor? Nas redes sociais, os fãs se envolveram em uma verdadeira batalha para escolher a “Número 1” da plataforma – com argumentos contundentes e muita emoção.

Cobra Kai, vale lembrar, lançou recentemente sua 5ª temporada. Dada a sólida audiência dos novos episódios, tudo indica que ela será renovada para um sexto ano.

Stranger Things, por sua vez, se prepara para iniciar as gravações de seu 5º – e último – ano, que ainda não tem previsão de estreia na Netflix.

Confira abaixo as opiniões dos assinantes da plataforma e tome sua decisão! Qual é melhor: Stranger Things ou Cobra Kai?

Segundo os fãs, Stranger Things e Cobra Kai são as melhores séries da Netflix

Os níveis de audiência comprovam: Stranger Things e Cobra Kai estão entre as séries mais populares da Netflix.

Sendo assim, qual delas é a melhor? No Reddit, os espectadores lembraram as qualidades e defeitos de ambas as séries.

Para muita gente, Cobra Kai é melhor devido ao seu tom mais leve e à duração menor dos episódios.

“As duas séries são ótimas, mas Cobra Kai é mais fácil de assistir. Como os episódios de Stranger Things são mais longos, levam mais tempo. Nas primeiras temporadas de Cobra Kai, os episódios tinham uns 20 minutos, e não desperdiçavam nem um segundo”, comentou um fã.

Outros admiradores de Cobra Kai reconheceram os trunfos de Stranger Things, mas afirmaram que a série de artes marciais é “bem mais consistente”.

“Stranger Things tem momentos que chamam a atenção, mas Cobra Kai é mais consistente. Cobra Kai também é menos repetitiva, mas conta com mais furos no roteiro”, avaliou outro espectador.

Para os fãs de Stranger Things, a série tem um roteiro melhor. Porém, é difícil compará-la a uma produção tão diferente como Cobra Kai.

“Vocês não podem comparar as duas. Pessoalmente, acho que Stranger Things é mais bem escrita. Mas Cobra Kai também é muito divertida”, explicou outro assinante.

De acordo com parte dos espectadores, nada chega aos pés da história eletrizante e dos efeitos especiais de Stranger Things.

“Stranger Things é a melhor série da Netflix desde Demolidor. Mesmo assim, o ritmo de Cobra Kai é invejável”, opinou outro fã.

No consenso dos fãs, Stranger Things e Cobra Kai são produções extremamente diferentes, e por isso, não vale a pena compará-las.

“Stranger Things e Cobra Kai têm vibes completamente diferentes. Não é possível compará-las”, concluiu outro redditor.

Todos os episódios de Stranger Things e Cobra Kai estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.