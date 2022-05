Stranger Things: Parte 2 da 4ª temporada terá apenas 2 episódios

Sem lançar novos episódios desde 2019, Stranger Things criou um grande entusiasmo entre seus fãs para a estreia de sua muito aguardada quarta temporada, que finalmente chega ao catálogo da Netflix neste ano de 2022.

No entanto, a temporada será dividida em duas partes com volumes muito diferentes de episódios.

Como já sabemos, a primeira parte será lançada no dia 27 de maio de 2022 e terá sete episódios.

No entanto, sua segunda parte terá apenas dois episódios, que devem ser adicionados à Netflix somente no dia 01 de julho do mesmo ano.

A informação é do TVLine.

O site The Wrap conversou com Matt e Ross Duffer sobre o processo de produção da nova temporada, e eles confirmaram que os episódios sete e nove são verdadeiros filmes, e que o último terá mais de duas horas de duração.

“O sete e o nove em particular são filmes, e nove é um filme longo. Ainda estamos refinando, mas diremos que são mais de duas horas. É um grande [episódio.]”

Ansiosos para a nova temporada de Stranger Things?

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.